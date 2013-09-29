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انتظام حركة القطارات ببنها فى ثانى أيام تشغيل القطارات

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انتظام حركة القطارات ببنها فى ثانى أيام تشغيل القطارات انتظام حركة القطارات ببنها فى ثانى أيام تشغيل القطارات

انتظمت حركة القطارات بمحطة بنها، فى ثانى أيام تشغيل القطارات، ودفعت أجهزت المحافظة بأتوبيسات النقل العام لنقل المسافرين القادمين من الإسكندرية للقاهرة، حتى لا يحدث أى تكدس؟

من جانبه قام اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، يرافقه العقيد خالد عسر رئيس مباحث النقل والمواصلات بالمحطة، بتشديد الحراسة وتفقد الحالة الأمنية بالمحافظة وعلى طول خط السكة الحديد، واطمأن المدير على تواجد الخدمات من ضباط وجنود وخفراء فى أماكن الخدمة بالمحطة الرئيسية.

وأكد مدير الأمن استمرار رفع حالة الطوارئ بقطاع السكة الحديد، مشيرا إلى أنه يتم تأمين القطارات من خلال المسح الأمنى للقطار قبل خروجه من المحطة واستقلال الركاب له ومراجعة إجراءات الأمن.

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مصر 365