8 أفكار لتعطير منزلك بروائح فوّاحة

لا تكتفي بتنظيف منزلك والتغلّب على الفوضى السائدة فيه، بل الجئي إلى تعطير غرفك، بمعونة "سيدتي نت" الذي يقدّم لك بعض الأفكار في هذا المجال، فاتّبعيها من أجل نثر روائح منعشة وفوّاحة، تُساهم في تحسين مزاج جميع أفراد عائلتك وتمنحهم شعوراً بالانتعاش:

1 ضعي بضع قطرات من زيت الخزامى (اللافندر) في داخل وعاء مليء بالماء السّاخن واتركيه في غرفتك ليوم، أو يمكنك إضافة بضع قطرات من هذا الزيت على اسفنجة مبلولة بالماء الساخن، تحفظ في المزهريّة.

2 أنعشي رائحة الأرضيّات المشغولة من البلاط والرخام عبر إضافة بضع نقاط من زيت العود والعنبر على خرقة التنظيف.

3 لتعطير غرفة نومك، يمكنك أن تضعي بعض الأعشاب الطبيعيّة في داخل مخدّة صغيرة، تحت وسادة النوم.

4 ضعي نقطة من عطرك المفضّل على مصابيح الكهرباء، وهي مطفأة، كي تنتشر الرائحة في أرجاء الغرفة كافة، عند إضاءتها، بفضل حرارتها التي تبخّر العطر.

5 استبدلي النباتات الصناعيّة بأخرى طبيعيّة.

6 لمطبخك، أنثري في زواياه بعض نباتات الحبق والفلفل والنعناع والصعتر لتتفوّق على رائحة الطهو والثوم والبصل.

7 وزّعي أكياساً صغيرة من العود والعنبر في أدراج خزانتك.

8 اغمري قشور الليمون والبرتقال بالماء المغليّ، واتركيها في قدر على النار لبضع دقائق، حتّى تنتشر رائحتها الذكيّة في أرجاء المنزل.

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