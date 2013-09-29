كريم مكافحة التجاعيد من صنع يديكِ

قد تشعرين بأنَّ التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر على وجهكِ سيكون علاجها مستحيلاً، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، فكريمات مكافحة التجاعيد العالميَّة، وبعض الطُّرق الطبيعيَّة التي تعتمد في أساسها على العسل وزيت اللوز، قد تساعدكِ كثيراً في إخفاء هذه الخطوط الدقيقة.

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وإذا قمتِ باختيار الأسلوب الذي يعتمد على مكافحة التجاعيد بواسطة منتجات الطبيعة، فأمامكِ العديد من الوصفات التي لن تشعري بفاعليتها، إلا إذا التزمتِ بما يلي:

1. البدء باستخدام المستحضر فور ملاحظة ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الوجه.

2. المداومة على استعمال المستحضر بشكل يوميّ.

3. كما يمكنكِ استخدام كريمات مكافحة التجاعيد قبل بدء ظهورها، وذلك حتى تؤخِّري ظهورها على بشرتكِ.

وللتمتُّع بكلّ هذه المميِّزات، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ، في ما يلي، طريقة صنع كريم مكافحة التجاعيد الطبيعيّ، والذي يعتمد في أساسه على العسل المعروف بفوائده في تغذية البشرة وشدِّها، وتأخير ظهور التجاعيد:

المكوِّنات:

• 4 ملاعق كبيرة من اللبن.

• ملعقتان من العسل.

• 10 ملاعق من كريم الأساس الخاصّ بك.

• صفار بيضة.

• 4 نقاط من زيت اللوز المُر.

• زجاجة نظيفة.

الطَّريقة:

• اخلطي العسل واللبن ودفئيهما في وعاء.

• أضيفي إليهما الكريم والزيت وصفار البيض.

• اخلطي المكوِّنات جيداً لمدَّة 4 دقائق.

• ضعي المستحضر في زجاجة.

• قومي بحفظ المستحضر في الثلاجة.

• استعملي المستحضر بشكل يوميّ.

*يتميَّز هذا الكريم بأنَّه مناسب أيضاً لذوات البشرة الحسَّاسة، وهو مثاليّ لكلِّ سيِّدة ترغب في الحصول على بشرة دائمة النَّضارة والشَّباب

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