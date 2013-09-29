عطر Killer Queen جديد Katy Perry

روّجت Katy Perry لعطرها الجديدKiller Queen في متجر "دوغلاس ستور"، في شارع "تونتزيشتراس"، في العاصمة الألمانية برلين.

وقد غرّدت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 28 عاماً لمحبيها، من العاصمة الألمانيّة، فقالت: "يا أهل برلين! لاقوني في السّاعة الخامسة من بعد الظهر في متجر "دوغلاس ستور"، في شارع تونتزيشتراس، لإطلاق عطري كلير كوين"، ثمّ وضعت هاشتاغ #Killerqueen.

كذلك، أعلنت Perry أنّها ستشارك في حفلة موسيقيّة في 23 أكتوبر، يعود ريعها إلى تحالف الشباب الصامدين Young Survival Coalition .

وتجدر الإشارة إلى أنّ النجمة الشابة ارتدت تنورة وسترة من Alice و Oliviaوبلوزة Dolce&Gabbana وحذاء ذا كعب عالٍ من Christian Louboutin.