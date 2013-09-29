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روسيا تؤكد على ضرورة منع وصول السلاح الليبى للإرهابيين

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روسيا تؤكد على ضرورة منع وصول السلاح الليبى للإرهابيين روسيا تؤكد على ضرورة منع وصول السلاح الليبى للإرهابيين

أكد "ألكسندر زمييفسكى"، ممثل الرئيس الروسى لشئون التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب، خلال المنتدى الوزارى العالمى لمكافحة الإرهاب فى نيويورك اليوم، أن روسيا تؤكد على ضرورة منع وقوع السلاح الليبى بيد الإرهابيين.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن خطاب "زمييفسكى" تركز على مواجهة الخطر المرتبط بعودة الإرهابيين من مناطق النزاعات المسلحة، إضافة إلى تسرب السلاح من الأراضى الليبية ووصوله إلى المنظمات الإرهابية.

وأضافت الوزارة، أنه تم خلال الاجتماع المصادقة على اتفاقية "أنقرة" لردع التطرف واتفاقية "مدريد" لحماية ضحايا الإرهاب، إضافة إلى تبنى التطبيقات العصرية لجذب المجتمع المدنى إلى محاربة التطرف.

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