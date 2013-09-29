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ارتفاع عدد ضحايا الغارة الجوية بسوريا إلى 12 شخصا

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ارتفاع عدد ضحايا الغارة الجوية بسوريا إلى 12 شخصا ارتفاع عدد ضحايا الغارة الجوية بسوريا إلى 12 شخصا

أفاد ناشطون سوريون بارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا اليوم الأحد، فى غارة جوية نفذها الطيران الحربى السورى على مدرسة ثانوية فى مدينة الرقة الواقعة شمال البلاد إلى 12 شخصا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم عن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن حصيلة قتلى الغارة الجوية التى نفذتها القوات النظامية التابعة للرئيس بشار الأسد على مدرسة ثانوية فى مدينة الرقة ارتفعت إلى 12 غالبيتهم من الطلاب دون سن 18 والآخرون موظفون وأساتذة فى المدرسة.

يأتى هذا فى الوقت الذى أدان فيه مجلس حقوق الإنسان بشدة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى فى سوريا من قبل القوات النظامية والميليشيات الموالية لها وكذلك كل عمل انتهاك للحقوق والقانون الدولى من قبل المجموعات المسلحة المعارضة.

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