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علاج جهاز المناعة يعطي الأمل لشفاء إكلينيكي لسرطان الجلد

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علاج جهاز المناعة يعطي الأمل لشفاء إكلينيكي لسرطان الجلد علاج جهاز المناعة يعطي الأمل لشفاء إكلينيكي لسرطان الجلد

كتب : رويترز الأحد 29-09-2013 11:11

يتيح جيل جديد من العقاقير متخصص في تنشيط جهاز المناعة لمكافحة الأورام السرطانية إمكانية وجود "علاج إكلينيكي" لسرطان الجلد "ميلانوما" الذي كان قبل سنوات قليلة يودي سريعا بحياة المريض في أغلب الأحيان.

وقال خبراء في علاج السرطان، تجمعوا في المؤتمر الأوروبي للسرطان في امستردام في مطلع الأسبوع إن ما يسمى بعقاقير علاج المناعة وعلى رأسها عقار يرفوي من إنتاج بريستول مايرز سكويب أحدثت تغييرا كبيرا بإحدى مجالات علاج السرطان.

وقال ستيفن هودي الأستاذ المساعد في معهد دانا فاربر لعلاج السرطان في الولايات المتحدة انه كان يتوخى الحذر عند استخدام العقار لكنه وصف التقدم الذي احرزه في الأونة الاخيرة بانه "تحول نموذجي".

وأضاف أن نجاح الجيل الجديد من العقاقير يعني أن بعض المصابين بسرطان الجلد ربما يعانون من مرض مزمن لا وفاة وشيكة.

وأقرت أجهزة الرقابة الدوائية عقار يرفوي في عام 2011 ووصف بأنه أحدث انفراجة في علاج هذا النوع من السرطان الاكثر فتكا وأصبح أول عقار يسهم في زيادة فرص نجاة المصابين بالميلانوما.

وينشط العقار الجهاز المناعي للجسم لمكافحة السرطان وفي المتوسط ساهم العقار في التجارب الأولية في إطالة عمر المريض نحو أربعة أشهر غير أن 20 بالمئة من المرضى اظهروا استجابة أطول للعقار.

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