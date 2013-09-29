انخفاض حالات الإصابة بالإيدز بنسبة 30% منذ عام 2001

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 11:20

انخفضت حالات الإصابة بالإيدز بحوالي الثلث منذ عام 2001، وانخفاض بنسبة 30% للوفيات منذ عام 2005 هذا ما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالإيدز، وبلغ عدد المصابين بالإيدز 35.3 مليون شخص في عام 2012 بالرغم من انخفاض حالات الإصابة الجديدة بنسبة 33% منذ عام 2001 حيث بلغت عدد الإصابات الجديدة 2.3 مليون حالة جديدة 2012 مقابل 3.4 مليون حالة في عام 2001 كما انخفضت حالات الإصابة لدى الأطفال من 550 ألف حالة في 2001 إلى 260 ألف حالة في 2012 بنسبة 52%.

وأوضح التقرير أن 7ر9 مليون شخص المصابون بالإيدز في 2012 قد حصلوا على علاجات رغم وجودهم في دول ذات الدخل البسيط وأن هناك 61% من المرضى ما زالوا في حاجة إلى علاج خاصة قبل أن يصاب جهازهم المناعي وأن 34% من المرضى يحصلون على العلاج في المرحلي الأولى من الإصابة وأن المصادر الدولية المالية الخاصة بمكافحة الإيدز بلغت 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي.