5 ملامح من فوز أتليتكو على ريال في دربي مدريد

بعد فوز أتليتكو مدريد على غريمه ريال في دربي العاصمة يوم السبت في الليجا 1-0 يقدم FilGoal.com أبرز 5 ملامح من المباراة.

1- نهاية عقدة تاريخية

أتليتكو نجح مؤخرا في فك عقدة الخسارة المستمرة من ريال في الليجا، والتي استمرت لـ14 سنة متتالية.

أتليتكو كان يمتلك عقدة تاريخية أمام ريال مدريد قبل مباراة نهائي كأس الملك الموسم الماضي، والتي حسمها لصالحه 2-1 في الوقت الإضافي.

فأتليتكو كان فاشلا في تحقيق الفوز على الفريق الملكي لمدة 14 سنة متتالية، حيث يعود تاريخ أخر فوز على الميرنجي إلى أكتوبر 1999، عندما فاز في الليجا 3-1.

ولكن بفوزه يوم السبت على سنتياجو برنابيو، ضرب عصفورين بحجر واحد بإنهاء عقدته التاريخية وتصدر جدول ترتيب الليجا مع برشلونة.

2- أفضل انطلاقة

بالفوز على ريال، حقق أتليتكو مدريد أفضل انطلاقة في الدوري الإسباني على مدار 77 عاما.

فأتليتكو حقق الفوز في سبع مباريات متتالية، وهو ما لم يسبق له تحقيقه من قبل.

برشلونة أيضا بفوزه على ألميريا يوم السبت حقق أفضل انطلاقة في تاريخه في الليجا، بالفوز في سبع مباريات متتالية.

3- ريال فاشل هجوميا

أثبتت مباراة السبت أن ريال مدريد يواجه فشلا هجوميا هذا الموسم، بعدما عجز عن تعويض تأخره بهدف مبكر جاء في الدقيقة 11.

الفريق الملكي الذي يمتلك هدافين بحجم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وأنخيل دي ماريا ومهاجمه كريم بنزيمة فشل في تعويض تأخره لأكثر من 80 دقيقة.

في حين أن الفريق الضيف نجح في استغلال أول فرصة له في المباراة عن طريق نجمه دييجو كوستا.

وهو ما يبرر صافرات استهجان جماهير سنتياجو برنابيو للاعبي الميرنجي، خاصة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي أصر على ضم جاريث بيل في الصيف مقابل 100 مليون يورو عن دعم هجوم الفريق بعد بيع جونزالو إيجوايين.

ريال سجل هذا الموسم في الليجا 14 هدفا فقط مقابل 24 لبرشلونة و19 لأتليتكو.

4- كرة القدم تتفوق على الملايين

جاء عنوان الصفحة الرئيسية لصحيفة "آس" المدريدية يوم الأحد صادما لمشروع فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي.

آس كتبت في تقريرها للمباراة "كرة القدم 1-0 الملايين"، في إشارة إلى تفوق فلسفة أتليتكو صاحب الميزانية المتواضعة مقارنة بريال.

أتليتكو مدريد باع هذا الصيف مهاجمه الأول راداميل فالكاو إلى موناكو مقابل 50 مليون يورو، ولكنه في المقابل أبرم صفقات بـ33 مليون فقط.

وكان لاعب الوسط جوشا جويلافوجي المنضم من سانت إيتيان الفرنسي أغلى صفقة أبرمها أتليتكو مقابل 10 مليون يورو.

على النقيض، واجه أتليتكو فريقا دفع 100 مليون يورو لضم لاعب واحد فقط هو جاريث بيل، وهو ما يوضح الفارق في القدرات المادية لكلا الفريقين.

ريال مدريد ضم لاعبين هذا الصيف بأكثر من 170 مليون يورو، ويتأخر في جدول الترتيب عن أتليتكو.

5- أتليتكو منافس

أثبت أتليتكو مدريد قدرته على المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم بعد الفوز يوم السبت.

دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو دائم التصريح أن الليجا مملة لأن السباق بين برشلونة وريال مدريد فقط، دون أي فرصة لدخول منافس جديد.

ولكن الفوز على ريال مدريد قدم أتليتكو كمنافس جديد على الليجا، بعدما حاول دون فائدة في الموسم الماضي.

أتليتكو توج بكأس إسبانيا ودوري أوروبا والسوبر الأوروبي مع سيميوني الذي جاء للفريق في ديسمبر 2011.

وحاول مع برشلونة في كأس السوبر، والآن ينقصه المنافسة على لقب الليجا بعد احتلال المركز الثالث الموسم الماضي.

ولكن سيميوني لايزال يؤمن أن القدرة الاقتصادية لفريقه ستمثل عائقا أمام المنافسة على الليجا.

وقال عقب المباراة: "سيكون من الرائع تغيير هوية البطل، لكن في الموسم الطويل القوة الاقتصادية تكون حاسمة، سنسعى من خلال تلك المجموعة للقتال حتى الموت في كل مباراة".