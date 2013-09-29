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قائد أتليتكو يثني على أداء كوكي وكوستا أمام ريال مدريد

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قائد أتليتكو يثني على أداء كوكي وكوستا أمام ريال مدريد قائد أتليتكو يثني على أداء كوكي وكوستا أمام ريال مدريد

أثنى قائد فريق أتلتيكو مدريد جابي فرناندز على أداء زميليه كوكي ريسوريكسيون ودييجو كوستا أمام ريال مدريد في دربي العاصمة الإسبانية بالليجا، والذي انتهى لصالح الـ"روخيبلانكوس" بهدف دون رد.

وقال جابي، عقب المباراة السبت، "كوستا لاعب هام للغاية بالنسبة لطريقة لعبنا، نظرا لقدرته على العطاء وكونه محطة هامة لنقل الكرة وتسجيل الهدف. كوكي سيكون لاعبا أساسيا بالنسبة لأتلتيكو مدريد والمنتخب. مستواه عالمي".

وأبدى اللاعب سعادته بفور فريقه في سانتياجو برنابيو، الذي اعتبره "تكليلا لعمل الفريق ولبداية جيدة للموسم" مضيفا "لابد من الحفاظ على هذا المستوى".

وأبرز التغيير الذي أجراه المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني على عقلية اللاعبين والذي ظهر في المباريات الكبرى أمام فرق بحجم ريال مدريد.

وأكد "كنا نواجه الدربي بشكل مختلف عن الماضي. كنا نعرف أن الفوز ممكن في البرنابيو بعد ما حققناه في كأس الملك، ولكنهم سيكونون منتبهين. أتلتيكو قدم مباراة مثالية".

وأضاف "سنحت لنا فرص لتسجيل الهدف الثاني. انه فوز عادل يجب أن يستمتع به

المشجعون. انها لحظة رائعة".

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فيديو اليوم السابع