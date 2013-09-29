نبيل فهمي يلتقي رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 11:00

التقى وزير الخارجية نبيل فهمي، سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، على هامش مشاركته في أعمال الدورة ٦٨ من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور كبار مساعدي السكرتير العام ومديري الإدارات السياسية الاقتصادية المختلفة بالمنظمة الدولية.

وبناء علي طلب المسئول الأممي، عرض فهمي بشكل مفصل لتطورات المشهد الداخلي في البلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو، وما تم إنجازه حتى الآن على صعيد تعديل دستور عام ٢٠١٢، وصولا لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم، أن سكرتير عام الأمم المتحدة، أشار خلال اللقاء إلى أهمية التغييرات السياسية الجارية في مصر التي يدركون أنها دولة إقليمية ودولية كبيرة لها رؤية ومواقف إزاء ما يحدث في عالمها العربي وقارتها الأفريقية ومحيطها الدولي.

كما أشاد بان كي مون بالدعم الذي تقدمه مصر للاجئين السوريين في مصر، مشيرًا إلى انه بصدد الدعوة قريبا الي مؤتمر المانحين الدوليين لتوفير تعهدات مالية لمساعدة الدول التي تستضيف لاجئين سوريين مثل مصر على الاستمرار في توفير المساعدات لهم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن فهمي تناول أيضا خلال اللقاء تطورات القضية الفلسطينية وقضية منع الانتشار النووي، وأكد أن تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا يتعين أن يكون خطوة في اتجاه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية.

كما التقي وزير الخارجية نبيل فهمي خلال زيارته الحالية لنيويورك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جون دبليو آش.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التعاون بين مصر والأمم المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، فضلا عن دورها الرئيسي في تحقيق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وقال المتحدث، إن فهمي أكد خلال اللقاء علي حرص الشعب المصري على بناء ديمقراطية حقيقية وعصرية، وأهمية إضفاء الطابع الديمقراطي علي منظومة الأم المتحدة لتصبح أكثر تمثيلا للعالم وبصفة خاصة للقارة الإفريقية وهو ما يتطلب تحديدا إصلاح مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية جدد حرص مصر علي التعاون البناء مع الأمم المتحدة بما يحقق مقاصدها وأهدافها.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة عن رغبة الامم المتحدة في تعزيز التعاون مع دولة إقليمية كبرى بحجم مصر في مختلف المجالات.