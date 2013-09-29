تشكيل لجنة بالأوقاف لحصر أراضي الوزارة وتوثيقها

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المهندس صلاح الجنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف بتشكيل وتفعيل لجان للحصر، والأرشفة، والتوثيق ، ومتابعة القضايا ، وإزالة التعديات على أرض الهيئة ولجنة خاصة لمتابعة عمليات الاستبدال والتمليك ، وإدارة خاصة للأرشفة الإلكترونية.

كما طالب وزير الأوقاف بسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه التعديات على أراضى هيئة الأوقاف المصرية أوأي موظف يثبت تواطؤه أو تساهله أو تغاضيه في شأن الوقف ، وهومن شأنه أن يسهل الاعتداء عليه ، وإحالة أي مخالفات إلى الجهات المختصة فوراً.

وقرروزيرالأوقاف تشكيل لجنة برئاسة المهندس صلاح عبده الجنيدي رئيس الهيئة وعضوية كل من المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة ،و المستشار محمد ضياء الدين المستشار القانوني للهيئة ، و المستشار محمد النجار المستشار القضائي للوزارة ، و المستشار محمد نصار المستشار القانوني لشئون الشركات بالهيئة للنظر في تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية وإعداد مسودة مشروع بقانون يجرم التعدي على مال الوقف أو تسهيل الاعتداء عليه .

أ ش أ