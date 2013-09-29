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الأرصاد الروسية والألمانية: الشتاء القادم الأقسى منذ 100 عام

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الأرصاد الروسية والألمانية: الشتاء القادم الأقسى منذ 100 عام الأرصاد الروسية والألمانية: الشتاء القادم الأقسى منذ 100 عام

عصفة ثلجية

أعلنت  الأرصاد الجوية الروسية أن على سكان القارة الأوروبية الاستعداد جيداً للشتاء الأبرد من 100 عام خلال الأسابيع القادمة ، والتحضير جيداً لمواجهة البرد وغياب أشعة الشمس لفترات طويلة وهي ما يناقض التوقعات لظاهرة الأحتباس الحراري.
> من جانبها قالت الأرصاد الجوية الألمانية أنه وفقاً لخرائط النماذج العددية طويلة المدى فإن شهري يناير وفبراير من العام القادم ستتدنى درجات الحرارة عن معدلاتها بشكل كبير في القارة العجوز نتيجة مرور الكتل الهوائية القطبية الشمالية بإتجاه القارة.
> وقال الباحث الألماني دومينين يونغ أن القارة الأوربية تمر منذ خمس سنوات بشتاء بارد وأن ذروته ستكون خلال الشتاء القادم الذي من المتوقع أن يكون بارد جداً وهو ما سيكون سببه إنخفاض النشاط الشمسي وسلبية تذبذب شمال المحيط الأطلسي كما حدث خلال أوائل 1950 م عندما هرب سكان البلدان الأوربية من الصقيع الذي أستمر حتى شهر أبريل.
> ومن الجدير بالذكر ايضا ان خبراء طقس قد توقعوا دخول مبكراً لفصل الشتاء و عواصف ثلجية على شمال وبلاد الشام واشتداد لشتاء هذا الموسم.

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