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بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة

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بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة

 وقعت غرفة الشركات السياحية المصرية اتفاقية تعاون مع إتحاد الغرف السياحية بألمانيا وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة تنشيط السياحة بساحة معبد الأقصر للترحيب بزيارة وفد الكتاب والاعلاميين الالمان الي الأقصر .

يهدف البروتوكول الي وضع اليات لزيادة التدفق السياحي الالماني الي ومناقشة معوقات السياحة بين الطرفين والعمل علي تلافيها في المستقبل مع التنسيق والاتصال المستمر بين الجانبين لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر .

من جانبه اكد هشام زعزوع وزير السياحة علي عودة السياحة بقوة وافضل مما كانت عليه خاصة بعد تراجع المعدلات السياحية في الأقصر واسوان من بعد ثورة يناير مشيرا الي استمرار الجهود لرفع التحذيرات عن زيارة مصر وتخصيص ميزانيات لدعم الانشطة السياحية

اضاف المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران ان هناك تنسيق كامل وتعاون تام بين وزراتي السياحة والطيران بالرغم من خسائر قطاع الطيران الا انه تم تخفيض التذاكر الداخلية بنسبة 20 % لحين عودة القطارات مشيرا الي دعم الرحلات من الأقصر واسوان وفتح خطوط طيران مباشرة مع عدة دول وتخفيض اسعار الخدمات والتذاكر وتقديم كل ما يلزم من دعم لعودة السياحة .

واشار اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، الي ان محافظة الأقصر اخذت علي عاتقها خطوات جادة من اجل عودة حركة السياحة الي التدفق مرة اخري خاصة في ظل تدني معدلات الافواج القادمة لزيارة المدينة ، .ومن هذه الخطوات اللقاءات التي قام بها المحافظ لعدد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة وايضاً استضافة المحافظة لعدة احتفاليات ومهرجانات ثقافية كان اخرها احتفالية ” رسالة من الأقصر ” والتي اقيمت بساحة معبد الكرنك وتم من خلالها بعث رسائل طمأنة للسياح ودعوتهم لزيارة الأقصر .

كما رحب المحافظ خلال كلمته في الاحتفالية بأول رحلة سياحية لوفد اعلامي الماني يضم عدد من الكتاب والإعلاميين والشخصيات الهامة بعد قرار عدد من الدول الاوروبية رفع الحظر عن مصر حيث يقوم 65 سائح الماني بزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر ثم يتجهون الي محافظة أسوان .
> معربا عن تقديره للزيارة التي يقوم بها السياح الألمان الي مصر في ظل وجود قدركبير من الاستقرار الامني وعودة الانضباط في الشارع مؤكدا ان المحافظة ستعمل علي توفير افضل السبل للسياح لعودتهم مرة اخري الي مصر .

وكان قد سبق الاحتفالية استقبال المحافظ للوفد الالماني بالورود والتنورة وع نغمات المزمار والطبل البلدي بمطار الأقصر كما تم عقد مؤتمر صحفي لوزيري السياحة والطيران ومحافظو الأقصر واسوان وسفير مصر بالمانيا علي هامش الترحيب بوفد السياح والاعلاميين الالمان.
> وقام وزير السياحة خلال المؤتمر بتسليم شيكين بمبلغ 3 مليون جنيه لدعم سائقي الحنطور واصحاب الفلايك السياحية المتضررين من حالة التراجع السياحي بمحافظتي الأقصر واسوان.

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