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إضراب طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بمدرسة التحرير بأسيوط‎

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إضراب طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بمدرسة التحرير بأسيوط‎ إضراب طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بمدرسة التحرير بأسيوط‎

صورة أرشيفية

أضرب طلاب المرحلة الإعدادية، والثانوية بمدرسة التحرير التجريبية بأسيوط عن الدراسة و وقفوا فى فناء المدرسة و رددوا هتافات تطالب بعودة مديرة المدرسة المحالة للتحقيق.

و كان محافظ أسيوط اللواء “إبراهيم حماد” قد أحال مديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق معها فيما نسب إليها من تحريض لطلاب المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور على التظاهر داخل المدرسة وتعطيل العملية التعليمية بعد قرار نقلها إلى إدارة التجريبيات، بسبب عدم تنفيذ تأشيرات المحافظ وإختيار “نبيلة محمود يمنى” معلم خبير فى مدرسة بدر التجريبية مكانها.

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