بالصور…تحرير راقصتين من قبضة عصابة مسلحة بالقليوبية

ضبطت مباحث القليوبية متهمين بسرقه سياره وبخطف راقصتين وبحوزتهما بندقيه اليه وخزينة بداخلها 13 طلقة ، و 2 هاتف محمول خاص بالمجني عليهما ، وتم تحرير الراقصتين.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين أن كلا من “علاء علي عبد الحميد علي 52 سنه وكيل مدرسة من الجيزة ، ومصطفي محمد محمد عبد السلام 24 سنة” متعهد حفلات من القاهرة ، حضرا لقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية لإحياء أحد الأفراح ، وبصحبتهما كل من “أم هاشم أحمد عبد السلام أحمد 26 سنه راقصة شرقي ، وهيام خلف محمد سلامه 23 سنه راقصة شرقي” ،إلا أنه حدث اختلاف علي المبلغ المتفق عليه مع صاحب الفرح لحضور الراقصتين متأخرتين عن الموعد وتم إصطحابهم إلي أحد المنازل بذات الناحية لتغيير ملابسهما ، إلا أنهم فوجئوا بقيام بعض الأشخاص بتهديدهم بالسلاح الآلي وقاموا بالإستيلاء علي السيارة رقم 5942 د ل ماركة هيونداي اكسيل ذهبي اللون ملك الاول وكذا هواتفهم المحموله ومتعلقاتهم الشخصية ، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراح المبلغان واحتجزوا الراقصتين ،لحين إحضارمبلغ مالي مقابل اطلاق سراحهن .

واتهموا كل من “مستجير .ع 33 سنه عاطل ،وكمال . س وشهرتة “حسين هنفة ” 24 سنه عاطل ،وأحمد .أ 20 سنه عاطل ،وأحمد .س 21 سنه عاطل ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية ،و حماده .ط 19 سنه عاطل ،ومصطفي .ج وشهرتة ” مصطفي مرعي “عاطل .

علي الفور إنتقل ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية لمحل البلاغ وتم العثور علي السيارة ملك المجني عليه الأول أمام منزل المتهمين وبالدخول للمنزل أمكن ضبط المتهمين عدا السادس وبحوزة المتهم الاول سلاح ناري بندقية الية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 6925 وخزينة بداخلها عدد 13 طلقة من ذات العيار ، وبحوزة المتهم الثاني 2 هاتف محمول خاص بالمجني عليهم ، وتم تحرير الراقصتين.