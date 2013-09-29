شبيهة «شيرين» فى «ستار أكاديمى»: مصر كلها بتعاكسنى

كتب : نجلاء أبوالنجا الأحد 29-09-2013 08:01

حظيت المتسابقة المصرية منة الهانى فى مسابقة ستار أكاديمى بأكثر عدد من التعليقات، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى الصحافة اللبنانية والعربية، وشبّهها البعض بأنها خليط من المطربة المصرية «شيرين» والشعبية «أمينة»، وأثارت «منة» الانتقادات بسبب الكلمة التى أشادت فيها بنفسها قائلة: «أنا لو هرد على أى حد يعاكسنى يبقى هرد على مصر كلها».

وفى اليوم الأول للأكاديمية سلطت الأضواء على «منة»، خاصة أنها تشاجرت مع زميلها المتسابق السورى نور فرواتى؛ لأنه زج بيدها أثناء محادثته. فى اليوم الأول من هذا الموسم، التقت مديرة الأكاديمية كلوديا مرشليان بالطلاب، وقدّمت لهم نصائح عديدة تخص سلوكهم فى الأكاديمية وكيفيّة تفاعلهم مع الأساتذة فى الصفوف وتحدّثت أيضاً عن أهمية إبراز التطور مع الأصالة فى أدائهم الفنّى على المسرح، وطلبت «كلوديا» من الطلاب أن يتجنبوا الكذب والثرثرة، وأن يتحلوا بالصدق، ووعدتهم أن تكون صديقة لهم، وأن يلتزموا بحدود الصداقة والاحترام معها. وقد تغيب عن الحضور فى اليوم الأول الطالب مصعب الخطيب بعد أن غلبه النعاس فى أحد الفصول ولم يلحق بلقاء كلوديا.

ومنذ اليوم الأول أيضاً كان يفترض أن يبدأ الطلاب فى ممارسة الرياضة فى الصباح الباكر على يد مدربة الرياضة جريتا تسلكيان، لكنّهم استيقظوا فى وقت متأخر ولم يصلوا إلى التمرين قبل العاشرة والنصف.

وكانت المصرية منة الهانى من أوائل الطلاب الذين حضروا إلى الحصة الرياضية، وقد أثار موقف الطلاب وعدم اهتمامهم بالرياضة ومواعيدها استياء المدربة الرياضية، وهددت بمعاقبة الجميع.

وقبل انتهاء الحصة الرياضية نصحت المدربة الجميع بالنوم مبكراً لمدة 7 ساعات يومياً للحصول على صحّة بدنيّة جيّدة، وشدّدت على التزامهم بتوقيت الوصول إلى حصّة الرياضة. وفى حال تكرّر التأخير، ستتّخذ إجراءات قاسية ضد الجميع.