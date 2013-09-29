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كيني واست: أنا أكبر نجم روك في الكون

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كيني واست: أنا أكبر نجم روك في الكون كيني واست: أنا أكبر نجم روك في الكون

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 10:11

من المؤكد أن مطرب الراب الأسمر كيني واست، رفيق نجمة تليفزيون الحقيقة كيم كارداشيان، لا يعاني أيضا من أي إحساس بالنقص بل هو يعاني بإحساس بالعظمة والتفرد بعد أن أعلن أنه أكبر نجم روك في الكون.

في حديث أجراه مع إذاعة "بي بي سي"البريطانية أورده الموقع الفرنسي "فواس أف أر"، كشف المطرب "كيني واست" من خلال تصريحات عن إحساس بجنون العظمة حين صرح بأن ألبومه الذي أصدره عام بعنوان 2010 "ماي بيوتيفول دارك تويستد فانتاسي" يعتبر "كمال مطلق".

وأكد " أنا أعرف كيفية القيام بشىء ما بكمال مطلق"، مضيفا أنه يعتبر نفسه اليوم أكبر روك ستار في الكون.

إلا أنه اعترف أن هناك من هو أعلى منه وهو الراحل مايكل جاكسون، وأنه إذا كان وصل إلى قمة النجاح فذلك بفصل هذه الشرارة التي أطلقها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، مضيفا أنه لم يكن لكيني واست أن يوجد لو لم يوجد مايكل جاكسون.

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