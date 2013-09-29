هاني رمزي: بدء تصوير فيلم جديد بعد عيد الأضحى

"رمزي": "الليلة مع هاني" يعود على قناة أخرى

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 10:12

أكد الفنان هاني رمزي، أنه يبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير لفيلم جديد مع الشركة المنتجة لأفلامه.

وقّع رمزي، عقد فيلمين مع الشركة المنتجة، ويحضر حاليا للفيلم الأول بعد الاستقرارعلى اسم الفيلم، موضحا أن الفيلم كوميديا من الدرجة الأولي.

وأضاف أن حظر التجوال أثر بالسلب علي التحضير للفيلم، ومن المقرر بدء تصويره بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

وأوضح أن فيلم "توم وجيمي" المعروض حاليا بدور العرض لم يحقق الإيرادات المتوقعة نتيجة لحظر التجوال وحالة الطوارئ ما أدى إلى تراجع إيرادات الأفلام التي عرضت خلال موسم عيد الفطر.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي ساخر حول رجل معاق ذهنيا، تتوافق إمكانياته العقلية مع طفل يناهز 7 سنوات، مما يجعله يتعامل مع الجميع بجسد رجل وعقل طفل.

ويشارك في الفيلم حسن حسنى، وغسان مطر، والطفلة جنى، وكتبه محمد نبوي، وأخرجه أكرم.

وحول برنامج "الليلة مع هاني" قال الفنان هاني رمزي، إنه من المقرر عرضه على قناة أخرى بعد التجهيز له من خلال الشركة المنتجة.