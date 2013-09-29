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طبع 15 ألف تذكرة إضافية لحفل تامر حسني في العين السخنة

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طبع 15 ألف تذكرة إضافية لحفل تامر حسني في العين السخنة طبع 15 ألف تذكرة إضافية لحفل تامر حسني في العين السخنة

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 10:20

قررت إدارة الشركة المسؤولة عن تنظيم حفل الفنان تامر حسني المقرر إقامته بالعين السخنة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 17 أكتوبر المقبل، طبع أكثر من 15 ألف تذكرة، للإقبال الجماهيري على الحفل الذي أدى إلى نفاذ التذاكر التي طرحتها الشركة منذ فترة قليلة.

والقرار الذي اتخذته الشركة بطبع تذاكر إضافية يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الشركة، لأنها عادة ما تطبع عددا محدودا من التذاكر ولا تزيد عنه.

من ناحية أخرى يجري تامر حسني جلسات عمل حاليا مع الفرقة المصاحبة له للوقوف على الشكل النهائي الذي سيظهر به في الحفل، خاصة وأنه قرر عمل العديد من المفاجأت التي سيقدمها للجمهور خلال فقرات الحفل.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول لتامر حسني في منذ ثلاث سنوات، بسبب الظروف الحالية، كما قرر تامر التبرع بعائد الحفل بالكامل لصندوق دعم مصر.

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