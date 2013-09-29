' أتلتيكو استحق الفوز بالدربي..من الصعب هزيمته '

مدريد، (إفي): اعترف إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد بأحقية الغريم والجار أتلتيكو بالفوز في دربي العاصمة الإسبانية.

وصرح بوتراجينيو لقناة (بلاس) عقب تلقي الريال الخسارة الأولى بالليجا هذا الموسم "أتلتيكو استحق الفوز، كان الأفضل، يجب أن نهنأه، الرياضة مكسب وخسارة".

وعن رؤيته لمجريات الدربي قال "أتلتيكو سجل من أول فرصة أتيحت له، بعدها شعر الريال بعدم الارتياح، لاحت لنا القليل من الفرص، الخسارة في ملعبنا نبأ حزين للغاية، لدينا لاعبين أكفاء والفريق كان متحفزا، لكن يمكنه التحسن، هذا أكيد".

وامتدح أداء أتلتيكو "إنه فريق يقوم بعمل رائع منذ قدوم سيميوني، إنه قوي وقدم مباراة متكاملة على كل الأصعدة".

وعن إمكانية حصد أتلتيكو للقب الليجا وكسر احتكار البرسا والريال، علّق الهداف السابق للميرينجي "تتبقى شهورا طويلة في المسابقة، أتلتيكو فريق تنافسي للغاية ومن الصعب التغلب عليه، لقد أثبت ذلك، لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث بعد ثلاثة أشهر".

وحافظ الميرينجي على موقعه في المركز الثالث بجدول الليجا بعد خسارته اليوم بهدف البرازيلي دييجو كوستا، إذ تجمد رصيده عند 16 نقطة، متأخرا بخمس نقاط عن صاحبي الصدارة برشلونة وأتلتيكو مدريد.