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وقفة لطلاب الثانوية بالمنوفية للمطالبة بعودة المعزول

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وقفة لطلاب الثانوية بالمنوفية للمطالبة بعودة المعزول وقفة لطلاب الثانوية بالمنوفية للمطالبة بعودة المعزول
جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

تظاهر صباح اليوم، الأحد، العشرات من طلاب مدرسة الشهيد طيار محمود عزت الثانوية بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية أمام المدرسة لتنديد بما أسموه الانقلاب العسكرى على الشرعية وحملات الإعتقالات اليومية لقيادات الجماعة والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى.

رفع الطلاب إشارت رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسى ولافتات وصور لشهداء سرس الليان فى أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة مرددين هتافات “الطلاب قالوها قوية مرسى رئيس الجمهورية، يسقط يسقط حكم العسكر، الانقلاب هو رالارهاب، قول ما تخافشى العسكر لازم يمشى”.

يذكر أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالمنوفية قد دعا جميع الطلاب بمختلف أعمارهم السنية للاستمرار فى التظاهرات داخل المدراس والجامعات تحت عنوان ” أسبوع الشباب عماد الثورة”.

 

جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

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