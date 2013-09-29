جنوب الصعيد يستعد للاحتفال بانتصارات أكتوبر بندوات ومحاضرات ثقافية

يحتفل اقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة سعد فاروق بانتصارات اكتوبر المجيدة وذلك من خلال الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف المواقع الثقافية التابعة للإقليم بمحافظات الاقصر واسوان وقنا والبحر الاحمر ببيوت ومكتبات وقصور الثقافة .

فيعقد قصر ثقافة نجع حمادي التابع لفرع ثقافة قنا ندوه بعنوان ” اربعون اشراقه علي انتصارات اكتوبر الدراما- الاعلام الادب ” يشارك فيها السيد الخميسي بورسعيد ومحمد شعير من القاهرة واحمد ابو خنيجر اسوان بالإضافة الي امسيه شعرية بعنوان ” قصائد اكتوبريه “يشارك فيها اعضاء نادي الادب بقصر ثقافة نجع حمادي يوم 9اكتوبر القادم .

> وفي محافظة البحر الاحمر تقدم فرقه القصير للفنون التلقائية احتفالا بانتصارات اكتوبر ببيت ثقافة القصير ويقدم فريق كورال الاطفال سفاجا عرضا فنيا ببيت ثقافه سفاجا بالإضافة الي ندوه بعنوان ” احداث اكتوبر والدرس الاستراتيجي ” .

وينظم فرع ثقافة الأقصر سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش الفنون التشكيلية بالمواقع الثقافية المختلفة في الفترة من 1-7 أكتوبر بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وأخرى فنية وذلك بقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة بهاء طاهر وبيت ثقافة إسنا ومكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية وقصر ثقافة حسن فتحى وقصر ثقافة الطود.

كما ينظم الفرع عرض مسرحى بعنوان “دم طاهر” الذى يتناول الجندى طاهر الذى ترك خطيبته بهية وحارب في أكتوبر متذوقا حلاوة النصر مع زملائه ثم عاد ليتزوج خطيبته وتقتله يد الإرهاب في الأحداث الجارية.