أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قرصنة الموقع الرسمي لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

Google+ Print
قرصنة الموقع الرسمي لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قرصنة الموقع الرسمي لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور

 

 تعرض الموقع الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الى اختراق من قبل قراصنة مجهولين نشروا على صفحته مساء السبت رسالة تنتقده على “رفع الاسعار”.

وقامت المجموعة التي سمت نفسها ب”مجهولين الاردن”، بتوجيه رسالة مباشرة للنسور تحت عنوان “النسور يرفع ونحن نخترق!”.

وجاء في الرسالة التي كتبت بلغة عامية، ونشرتها مواقع اخبارية الكترونية اردنية “مرحبا عمو كيف حالك؟ عمو انا اسف بس اخترقت موقعك، انت زعلان صح؟؟ لسا شعور لما ترفع علينا الاسعار يكون اسوأ من هيك بكثييير، الشعب جربه يا حبيبي بس انت ما جربته!”.

واستأنف الموقع على الانترنت عمله بصورة طبيعية صباح الاحد بعدما تعذر دخوله لساعات مساء امس السبت من جراء تعرضه لعملية القرصنة.

واكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني وقوع عملية القرصنة بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وقال المومني، الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم ، لوكالة فرانس برس انه “تمت قرصنة الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء لساعات مساء امس السبت، قبل ان تتم استعادته”.

واضاف انه “تم تحديد الجهة التي قامت بذلك من قبل الاجهزة الامنية وستتخذ الاجراءات القانونية بحقها”، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وتعتزم الحكومة رفع الكهرباء بنسب تصل الى 15% بعد ان رفعت قيمة الضرائب على اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16% وعلى خدماتها بنسبة 24% لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10,5 مليار دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج