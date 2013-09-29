قرصنة الموقع الرسمي لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

تعرض الموقع الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الى اختراق من قبل قراصنة مجهولين نشروا على صفحته مساء السبت رسالة تنتقده على “رفع الاسعار”.

وقامت المجموعة التي سمت نفسها ب”مجهولين الاردن”، بتوجيه رسالة مباشرة للنسور تحت عنوان “النسور يرفع ونحن نخترق!”.

وجاء في الرسالة التي كتبت بلغة عامية، ونشرتها مواقع اخبارية الكترونية اردنية “مرحبا عمو كيف حالك؟ عمو انا اسف بس اخترقت موقعك، انت زعلان صح؟؟ لسا شعور لما ترفع علينا الاسعار يكون اسوأ من هيك بكثييير، الشعب جربه يا حبيبي بس انت ما جربته!”.

واستأنف الموقع على شبكة الانترنت عمله بصورة طبيعية صباح الاحد بعدما تعذر دخوله لساعات مساء امس السبت من جراء تعرضه لعملية القرصنة.

واكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني وقوع عملية القرصنة بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وقال المومني، الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لوكالة فرانس برس انه “تمت قرصنة الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء لساعات مساء امس السبت، قبل ان تتم استعادته”.

واضاف انه “تم تحديد الجهة التي قامت بذلك من قبل الاجهزة الامنية وستتخذ الاجراءات القانونية بحقها”، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وتعتزم الحكومة رفع اسعار الكهرباء بنسب تصل الى 15% بعد ان رفعت قيمة الضرائب على اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16% وعلى خدماتها بنسبة 24% لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10,5 مليار دولار.