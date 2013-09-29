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ضبط 7 أشخاص سرقوا 47 ألف جنيه و 500 جرام ذهب من شقة تاجر بالمنيا

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ضبط 7 أشخاص سرقوا 47 ألف جنيه و 500 جرام ذهب من شقة تاجر بالمنيا ضبط 7 أشخاص سرقوا 47 ألف جنيه و 500 جرام ذهب من شقة تاجر بالمنيا

صورة أرشيفية

قام 7 اشخاص بعملية سطو علي منزل تاجر بقرية زاوية سلطان التابعه لمركز المنيا، و تمكنوا من سرقة مبلغ مالي حوالي 47 ألف جنيه، بالإضافة الي 500 جرام ذهب.

و عندما عاد التاجر الي منزله فوجئ بالسرقة، فتقدم بالبلاغ رقم 6554 لسنة 2013 الي مركز شرطة المنيا، الذي امر علي الفور مامور المركز بتشكيل فريق من البحث الجنائي، والذي توصلت تحرياته ان وراء ارتكاب الواقعة 7 اشخاص من اهالي القرية ومسجلين وسبق اتهامهم في العديد من القضايا.

و عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم قسموا المبلغ.

و أضاف الثاني انه قام بإخفاء المصوغات الذهبيه ومبلغ 7 الف جنيه لدي عامل باحدي القري لحين التصرف فيها بالبيع، و باستدعاء الاخير و بمواجهته بما اسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بدوره في الواقعة وارشد عن المسروقات، فتم ضبطها وبعرضها علي المجني عليه تعرف عليها، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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