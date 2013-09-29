وقفة احتجاجية للمعهد التكنولوجي بـ 6 أكتوبر لتطبيق اللائحة الجديدة

أعلن طلاب المعهد التكنولوجي العالي 6 أكتوبر تنظيم وقفة اليوم الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر الساعة الواحدة ظهراً ، يعقبها مؤتمر صحفى لمطالبتهم بتطبيق اللائحة الجديدة ، تضامن أكثر من 27 اتحاد وحركة طلابية مع اعتصام طلاب المعهد التكنولوجي .

كان هدد الطلاب المعهد في أول خطوة تصعيدية منهم أنهم سيقومون بإغلاق المبنى الجديد على مدار اليوم الدراسي كاملًا مع استمرار تعليق الدراسة بالمعهد كله .

وأضافوا أنه في حالة عدم السماع و الإنصات لمطالبنا سيكون هناك المزيد و المزيد من خطوات التصعيد ، و بناء على التجاهل التام للمطالب و تهديد الإدارة.

> و ذكر رئيس اتحاد الطلبة إبراهيم فاروق أن الإدارة تخيرهم ما بين إزالة الخيم و إنهاء تعليق الدراسة و إما فالخيار الأمني هوا الحل، مؤكدًا أن الممثل القانوني للإدارة هدد للطلاب المعتصمين إما بفض الاعتصام أو الاستعانة بقوات الأمن لاقتحام مقر الاعتصام و فضه بالقوة.

تعود مشكلة طلاب المعهد التكنولوجي كما قال الطلاب أنه كانت توجد لائحة قديمة تعود لقبل ثورة 25 يناير منذ أيام العميد السابق مصطفى ثابت وحدثت بها مخالفات وتجاوزات كبيرة ولكن وزارة التعليم العالي لم تستطع أن تغير فيها شيئ، إذ أن ثابت كان قريب قرينة الرئيس المخلوع” حسني مبارك”.

> وأكد فاروق رئيس اتحاد الطلاب أنه بعد قيام الثورة وتغيير العميد طالبوا بلائحة جديدة تطبق على الطلاب الذين دخلوا المعهد، لكن الطلاب الذين مازالوا في المراحل المتقدمة تم تعديل بعض بنود اللائحة وتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا أنه تم الاتفاق الدكتور أحمد فرحات وكيل أول وزارة التعليم العالي على 30 يونيو ، مؤكدًا أن فرحات ذكر لهم أنه تم الموافقة على التعديل .

وأضاف فاروق أنه بعد 30 يونيو تم نفي هذا الاتفاق من قبل الدكتور”فرحات” وما يحدث من إدارة المعهد أنهم يريدون تطبيق اللائحة وفصل المعهد عن فرع العاشر من رمضان من أجل أن يحصل الدكاترة والموظفين على منصبين ومرتبات أكثر.

> وشدد فاروق على أنهم لن يتنازلوا عن قضيتهم لأن هذا مستقبلهم وسيستمرون في اعتصامهم.

ووقع اتحاد الطلاب والاتحادات والحركات الأخرى على بيان التضامن وذكروا فيه: هذا الإعتصام طلابى ثورى ولا يمكن أن نسمح بإختزاله فى دائرة الصراع السياسى الجارى على السلطة، ونرفض الدعاية المضللة التى تدّعى أنه إعتصام إخوانى لتسمح بضربه وعزله عن الطلبة، إنه إعتصام يرفع شعارات الحركة الطلابية التى تشكلت فى مصر عقب الثورة وتستمر حتى الآن فى النضال من أجل حقوقها.

ورفضوا أسلوب التهديد بالتدخل الأمنى الذى إتبعته الإدارة، إن ذلك المسلك عار على الإدارة، فالطلبة المنادون بحقوقهم لن يتم إرهابهم بتلك التهديدات ولن يتراجعوا حتى تتم الإستجابة لمطالبهم.

الموّقعين على البيان:

1. طلاب 6 إبريل.

> 2. الطلاب الإشتراكيون الثوريون.

> 3. طلاب التيار الشعبى.

> 4. طلاب حزب الدستور.

> 5. إتحاد طلاب الجامعة البريطانية.

> 6. إتحاد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

> 7. إتحاد طلاب الجامعة الألمانية.

> 8. إتحاد طلاب جامعة 6 أكتوبر.

> 9. إتحاد طلاب جامعة النيل.

> 10. إتحاد طلاب الأهرام الكندية.

> 11. إتحاد طلاب مصر الدولية.

> 12. إتحاد طلاب معهد الهندسة وتكنولوجيا الطيران – إمبابة.

> 13. إتحاد طلاب كلية الهندسة – مدينة الثقافة والعلوم.

> 14. رئيس ونائب رئيس إتحاد المعاهد العليا.

> 15. طلاب مصر القوية – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

> 16. حركة ثورتنا مستمرة – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

> 17. حركة ثوار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

> 18. طلاب حركة مقاومة بجامعات مصر.

> 19. طلاب البديل الإشتراكى – جامعة القاهرة.

> 20. الحركة الثورية بالجامعة البريطانية.

> 21. الحركة الثورية بالجامعة الروسية.

> 22. الحركة الطلابية بجامعة مصر الدولية.

> 23. حركة طالب بحقك – مدينة الثقافة والعلوم.

> 24. حركة ثوار مدينة الثقافة والعلوم.

> 25. حركة الطلاب الثورى – جامعة عين شمس.

> 26. حركة الطالب الثورى – جامعة 6 أكتوبر.

> 27- طلاب كليه الهندسه – جامعه القاهرة.