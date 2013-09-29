جولات لمستوطني الأقصى والاحتلال يحتجز بطاقات الفلسطينيين

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم الأحد جولات لمجموعات من المستوطنين والسياح الأجانب الذين سمحت لهم شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالدخول من باب المغاربة بمرافقة وحماية من عناصر وحداتها الخاصة.

في الوقت ذاته ، تنتشر أعداد كبيرة من المصلين وطلبة عدد من مدارس القدس القديمة وطلبة حلقات العلم في العديد من ساحات ومرافق المسجد الأقصى.

وقال خالد الحسيني نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس إن الحركة على بوابات المسجد الأقصى الخارجية الرئيسية اعتيادية رغم احتجاز بطاقات عدد من الشبان ومنحهم بطاقات خاصة يستردون بموجبها بطاقاتهم عند خروجهم من بوابات الأقصى.

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