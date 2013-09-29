تعيين أحمد حسين رشوان وكيلاً لوزارة منطقة سوهاج الأزهرية

قال علاء زيدان، مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة سوهاج الأزهرية، إنه تم تعيين الدكتور أحمد حسين رشوان وكيلا أول للوزارة لمنطقة سوهاج الأزهرية للمواد العربية والشرعية.

يذكر أن الدكتور رشوان شغل مناصب، مدرساً للعلوم العربية والشرعية بمعهد سوهاج الإعدادى الثانوى، ثم وكيلا لإدارة الامتحانات وشئون الطلاب، ومديراً للخطة والمناهج بمنطقة سوهاج الأزهرية، ثم وكيلا أول للعلوم العربية والشرعية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وقائما بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج، ثم وكيلا للوزارة.

كما يشغل العديد من المناصب الاجتماعية، مثل الأمين العام لجمعية الشبان المسلمين، والأمين العام للرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة جمعية عيون الخير للتنمية البشرية ومحو الأمية.

وأضاف زيدان، أن حمادى قام بالاهتمام بمتابعة العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية وتشكيل لجان للمتابعة، والعمل على إزالة كل العقبات أمام كافة عناصر التعليم الأزهرى.

وشدد على ضرورة إبعاد المعاهد والإدارات عن التجاذبات السياسية التى تمر بها البلاد حاليا، والتأكيد على الاهتمام برسالة الأزهر الخالدة، كما أكد على ضرورة الالتزام بالزى الأزهرى بالنسبة للمعلم والطالب.