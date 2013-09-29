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دورات متخصصة فى القراءة الصحيحة لمعلمى اللغة العربية بالوادى الجديد

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دورات متخصصة فى القراءة الصحيحة لمعلمى اللغة العربية بالوادى الجديد دورات متخصصة فى القراءة الصحيحة لمعلمى اللغة العربية بالوادى الجديد

قال محمد الشيمى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن توجيه اللغة العربية بالمديرية سينظم غدا الاثنين دورات تدريبية متخصصة على طرق القراءة الصحيحة، والتى يستفيد منها معلمو المراحل الدراسية الأولى من التعليم الابتدائى، وذلك على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة والتى تستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف الشيمى أن الدورة يحاضر فيها متخصصون فى طرق القراءة الحديثة، حيث يتم تدريب المعلمين الذين لم يسبق لهم الحصول على تلك الدورات التدريبية، كما يتم منحهم شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين تفيد اجتيازهم لتلك الدورات المتخصصة.

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