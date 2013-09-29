رسالة طنطا تدشن أسبوعا كاملا للخدمات فى الغربية

دشنت جمعية رسالة بالغربية أسبوعا كاملا لجميع الخدمات فى قرى ومدن المحافظ، وفى كافة أنشطة الجمعية بدأت الحملة مساء يوم أمس السبت، فى نشاط المساعدات بحملة استكشاف فى بعض قرى المحافظة ومعارض ملابس وزيارات ميدانية لبعض المستشفيات ومراكز العلاج.

يأتى ذلك بالتزامن مع نشاط أنوار رسالة الممثلة فى كورس تجويد وتفسير "للبنات" ونشاط محو الأمية وكورس كمبيوتر للمكفوفين وكورس أسرار النجاح بشكل يومى فى مقر الجمعية بمدينة طنطا.

كما نظمت الجمعية معرضا خيريا للملابس بأسعار رمزية فى قرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا، وزيارة ميدانية لمعهد الأورام وتنظيم حملة تبرع بالدم فى معهد الحاسبات.

وقد أعلنت الجمعية عن تنظيم حفل تجهيز عرائس غدا الاثنين، ومعرض ملابس فى قرية بلتاج التابعة لدائرة مركز قطور بالتزامن مع نشاط المكفوفين.