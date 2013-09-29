الفيوم تقيم مهرجاناً فى حب مصر بمناسبة السادس من أكتوبر

تنظم محافظة الفيوم احتفالا كبيرا بمناسة الذكري الأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، و تعد المحافظة حاليا بإشراف المحافظ الدكتور “حازم عطية الله” لمهرجان في حب مصر الذي من المقرر أن تدعو له المحافظة كل من اللواء “عادل لبيب” وزير التنمية المحلية و”طاهر أبو زيد” وزير الرياضة، ونائب عن وزير الدفاع للمشاركة في المهرجان الذي يتضمن عقد مؤتمر شعبي لتأكيد التلاحم بين الأجهزة التنفيذية والشعبية والجيش والشرطة والمواطنين.

وأشار اللواء “محمد حسن حمودة” سكرتير مساعد المحافظة إن الاحتفال يتضمن وضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء والجندي المجهول بالمحافظة، كما يتم زيارة عدد من الوحدات العسكرية وتكريم أسر الشهداء وقدامي المحاربين من أبناء الفيوم.