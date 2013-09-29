سيد فتحى: المشهد السياسى وراء هروب المنتجين من عيد الأضحى

أكد سيد فتحي مدير عام غرفة صناعة السينما – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الاوسط – إنه لم يتم حتى الآن تحديد خريطة أفلام عيد الأضحى وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي قريباً عندما تتضح الصورة.

مضيفاً أن الاوضاع السياسية المضطربة التى تمر بها البلاد رفعت معدلات تخوف المنتجين من عدم تحقيق أفلامهم لإيرادات حال عرضها فى موسم عيد الأضحى الأمر الذى دفع بعضهم إلى تأجيل عرضها حتى تستقر الأوضاع ومازال البعض يدرس الموقف حتى الأن لذلك تأجل تحديد خريطة العيد أكثر من مرة.

وقال فتحى إن الفيلم الذي يحقق إيرادات سيستمر في العرض خلال موسم عيد الاضحى طالما أنه لاتوجد أفلام جديدة ، وفي حالة وجود أفلام جديدة جاهزة للعرض من المؤكد أن الأولوية ستكون لها.

وأضاف أن الغرفة لا يمكن لها أن تجبرأي منتج معين على ضرورة طرح فيلمه دون موافقة منه لأن الغرفة ليس منوطا بها أن تحدد مواعيد عرض الأفلام إلا أنها تصر على ضرورة عرض أفلام مصرية في عيد الاضحى طالما توافرت هذه الأفلام.

> وأشار إلى أن المنتج والموزع هما أصحاب القرار في عرض الفيلم من عدمه واختيار الوقت المناسب له لافتاً إلى أن أفلام عيد الأضحى لم تحدد حتى الآن.

وتواجه بعض الأفلام صعوبات ربما تجبرها على عدم اللحاق بموسم عيد الأضحى فمثلاً فيلم “ضغط عالي” الذي تلعب بطولته الفنانة آيتن عامر جاهز للعرض منذ أكثر من عام إلا أن الشركة المنتجة تخشى عرضه خوفاً من الأحداث السياسية المضطربة.

من جانبها أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بتحديد عرض فيلمها الجديد “الفيل الأزرق” في عيد الأضحى المقبل ، مشيرة إلى قصة الفيلم في تدور إطار رومانسي أكشن وتجسد دور فتاة تتعرض لبعض المشاكل نتيجة وضع شقيقها في مصحة نفسية بعد اتهامه بقتل زوجته.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي ولبلبة، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه.

وتؤكد آيتن عامر أنها لا تعرف موعد عرض الفيلم الذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة،وكان مقرراً طرحه في موسم عيد الفطر ثم تحدد عيد الأضحى موعداً جديداً له،ولكن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً ربما تتسبب في تأجيله للمرة الثانية.

> وتأكد خروج فيلم “الراهب” من سباق عيد الاضحى بعد أن قرر صناعه تأجيل تصويره لأجل غير مسمى، وذلك بسبب التطورات السياسية التي تعيشها البلاد حالياً.

وأوضح الفنان هاني سلامة الذي يشارك في بطولة هذا العمل أن عدم استقرار الظروف الأمنية دفعت مخرجة العمل هالة خليل إلى اتخاذ قرار تأجيل التصوير لأجل غير مسمى.

فى المقابل تواجه العديد من الأفلام المجهول لتخوف المنتجين من ضعف الإيرادات بسبب تلاحق الأحداث السياسية المتوترة التي يشهدها الشارع حالياً من اعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال خاصة بعد الخسائر التي لحقت بالأفلام التي عرضت في موسم عيد الفطر.

ويخشى بعض المنتجين عرض أفلامهم في عيد الأضحى وأصبحت السينما تبحث عن أفلام خاصة مع تأكيد مدير غرفة صناعة السينما سيد فتحي،أن الأفلام التي طرحت في عيد الفطر لن تجد لها فرصة للعرض في موسم عيد الأضحى في حال وجود أفلام جديدة جاهزة للعرض.

أ ش أ