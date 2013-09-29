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15 ألف تذكرة إضافية لحفل تامر حسني بالسخنة

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15 ألف تذكرة إضافية لحفل تامر حسني بالسخنة 15 ألف تذكرة إضافية لحفل تامر حسني بالسخنة

تانر حسنى

قررت  الشركة الرنعية  لتنظيم حفل الفنان تامر حسني المقرر إقامته بالعين السخنة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 17 أكتوبر المقبل، طبع أكثر من 15 ألف تذكرة وذلك للاقبال الجماهيري على الحفل الذي أدى إلى نفاذ التذاكر التي طرحتها الشركة منذ فترة قليلة.

وعلمت – النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن القرار الذي اتخذته الشركة بطبع تذاكر إضافية يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الشركة لأنها عادة ما تطبع عدداً محدوداً من التذاكر ولا تزيد عنه.

من ناحية أخرى يجري تامر حسني جلسات عمل حالياً مع الفرقة المصاحبة له للوقوف على الشكل النهائي الذي سيظهر به في الحفل،خاصة وأنه تحضير العديد من المفاجأت التي سيقدمها للجمهور خلال فقرات الحفل.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول لتامر حسني في منذ ثلاث سنوات بسبب الظروف الحالية، كما قرر تامرالتبرع بعائد الحفل بالكامل لصندوق دعم مصر.

أ ش أ

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