300 كشاف يطوعون التقنيات لخدمة ضـيوف الرحمن

يستخدمـون الـ «جي. بي. إس» وعـربـات الغـولـف والكراسي المتحـركة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

يقدم المعسكر الكشفي في المدينة المنورة خدمات ميدانية جليلة للمرضى والمسنين وضيوف الرحمـن زوار المسجد النبوي الشريف من خلال 14 فرقة كشفية تضم أكثر من (300) كشاف، راسمين بذلك صورة رائعة ذات بعد إنساني أساسه المشاركة في تقديـم الجهود المثلى لخدمة المجتمع بما يعكس صورا مشرفة من العطاء والأداء المتميز لشباب هذا الوطن الذي جند نفسه لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الآخرين.وتشمل خدمات وجهود الكشافة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، المساجد التاريخية، المستشفيات والمراكز الصحية، ومراكز تفويج الحجاج، وغيرها من المواقع التي تقتضي تقديم خدمة الإرشاد الإلكتروني والتوجيهي ومساعدة المرضى داخل المرافق الصحية وإيصال كبار السن بعربات الغولف والكراسي المتحركة على مدار الساعة.وأوضح القائد المشرف العام على المعسكر الكشفي في المدينة المنورة صالح بن محمد صالح، أن عمل الكشافة في معسكر خدمة الحجاج في المدينة المنورة يعتبر أحد أهم البرامج الكشفية التي تسهم في خدمة وتنمية المجتمع في تقديم أرقى الخدمات الميدانية للحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف، ويعد مكملا لأعمال الحج كونها جهة مساندة تعمل تحت مظلة لجنة الحج بالمنطقة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيـز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في المدينة المنورة، وبمتابعة من مدير التربية والتعليم في المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، حيث إن مرحلة الإعداد والتجهـيز للمعسكر تمت بتأهيل وإعداد الكشافين المشاركين في الدورات التدريبية التي تشمل دورة الإسعافات الأولية بالتعاون مع قسم التدريب في هيئة الهلال الأحمر السعودي إضافة إلى تقديم سلسلة من دورات المسح والإرشاد الميداني بمواقع الخدمة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ودورة في فـن التعامل مع الآخرين.وأضاف صالح: يتلخص دور أفراد الكشافة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التطوعية لزوار المسجد النبوي الشريف منذ بداية شهر ذي القعدة وتستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة تشمل التعاون مع إدارة المرور في تنظيم السير وعبور الحجاج إلى المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى خدمة عربات النقل (الغولف) والكراسي المتحركة التي تقدمها الكشافة خدمة للحجاج إذ ينتشر مجموعة من الكشافين في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لتقديم خدمة العربات للحجاج العاجزين والطاعنين في السن وإيصالهم من وإلى المسجد النبوي الشريف وإرشاد التائهين باستخدام الحقائـب الإرشادية المتنقلة وتقنية الـ (جي.بي.اس) والمساهمة في إيصالهم إلى منازلهم بأمان أو التوجه بهم إلى مراكز إرشاد التائهين المنتشرة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى خدمة المساجد التي تأتي من منطلق التعاون والتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمدينة المنورة بمشاركة فرق كشفية تقوم بإرشاد الحجاج وتنظيم المصلين ونقل كبار السن بالعربات في مواقع المساجد التاريخية، والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة من خلال تقديم الخدمات للمرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وتقديم المساندة الإسعافية، كما تساهم مجموعة من الكشافة في خدمة توزيـع الكتيبات والنشرات التوعوية الإرشادية للحجاج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بخدمات التوعية والإرشاد في الحج في ساحات المسجد النبوي الشريف وساحة مسجد الميقات وفي مراكز التفويج وكذلك توزيـع الوجبات الخيرية من قبل فرق كشفية بالتعاون مع بعض الجهات الخيرية في توزيـع الوجبات والمياه في مركز التفويج عند الكيلو (9)، فضلا عن خدمة مراقبة الأسواق بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة من خلال جولات ميدانية لمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وجودتها وأسعارها ومطابقتها للمواصفات المحددة، ومساندة المؤسسة الأهلية للأدلاء، وأيضا مراكز التفويج وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة.ويشير صالح إلى أن عدد المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام (300) كشاف. يهدف المركز الكشفي من خلالهم إلى تعزيـز القيم التي يأتي في مقدمتها تأصيل حب الوطن والانتماء إليه والظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف الرحمن من زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي كذلك إبـراز الدور التربوي للنشاط الكشفي من خلال خدمة المجتمع.فيما بين قائد الفرق الكشفية داخل المستشفيات والمراكز الصحية المجاورة للمسجد النبوي الشريف مسعد سعيد الحسيني، أن المركز الكشفي زود صحة المدينة بـ (86) كشافا، داخل المستشفيات والمركز الصحية المنتشرة حول المسجد النبوي لمساندة الطاقم التمريضي في تنظيم دخول المرضى ومساعدة المسنين من خلال إيصالهم بالعربـات المتحركة، وأشار إلى أنه يتم توزيـع الكشافين على فترتين لما تشهده هذه المواقـع من ضغط متـزايد في موسم الحج.. ومن جهـته، أشاد مديـر عام التربـية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، المشرف العام على المعسكر الكشفي بجهـود الكشافة وما يبذلونه من عطاء في عمل الخير.. مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال الميدانية فرصة مناسبة لغرس التطوع وأهدافه في نفوس الناشئة.