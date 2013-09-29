إلغاء التعامل الورقي لشركات الـ100 عامل

«أبشر» يقضي على زحام الجوازات .. والتأشيرات إلكترونياً

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

قلصت «أبشر» الخدمة الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات أعداد المراجعين في جوازات منطقة المدينة المنورة بشكل لافت، بعدما أوقفت جوازات المنطقة التعاملات الورقية للمؤسسات التي يصل عدد عمالتها إلى 100 عامل فأقل لإجراءات إصدار وتجديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والنهائي وذلك اعتبارا من مطلع الشهر الجاري. وأصبح بإمكان المراجعين إنهاء إجراءات استخراج الإقامات وتجديدها وعمل إجراءات الخروج والعودة والنهائي عن طريق هذه الخدمة دون مراجعة الجوازات إلا لاستلام الإقامات فقط. فيما ساهم تعاون الشركات والمؤسسات والأفراد مع الجوازات في تفعيل هذه الخدمة. حيث أصبحت مرافق الجوازات والممرات خلال هذه الأيام شبه خالية من المراجعين خلاف ما كانت تشهده خلال الفترة الماضية من كثافة عالية خاصة خلال شهر رمضان المبارك. ورصدت «عكاظ» خلال جولتها في إدارة جوازات المدينة المنورة حالة من الركود داخل أروقة الجوازات مع هدوء كبير في الصالات والممرات -على غير العادة-، وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المدينة المقدم هشام محمد الردادي أن الجوازات تقدم خدمة «أبشر» وتهدف من خلالها لتوفير خدمات إلكترونية آمنة ومتميزة تتسم بالسرعة والدقة وترتقي بجودة الأداء وتساهم في تسهيل الإجراءات وتسخر الإمكانات التقنية بما يضمن خدمة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والأعمال على مدار الساعة ومن أي مكان ودون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، ما يساعد على تفادي الانتظار والازدحام إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة لمنسوبي القطاع. وأضاف الردادي: «يتعين على المواطن أو المقيم البدء في عملية التسجيل من خلال الدخول على الرابط الخاص (www.epassport.gov.sa) والمخصص لخدمات الجوازات الإلكترونية والتسجيل من قبل المواطن أو المقيم من خلال تسجيل جديد – تعبئة البيانات – الموافقة على الشروط – تسجيل رقم التسجيل الذي يصل للمستفيد عبر هاتفه – اختيار رقم سري خاص بالمستفيد لضمان سرية التعاملات الإلكترونية الخاصة به». وأكد الردادي أن إدارة الجوازات أتاحت ثلاث وسائل لتفعيل الاشتراك بعد التسجيل في الموقع، وهي إما مراجعة المستفيد لأقرب إدارة للجوازات لتفعيل الاشتراك أو عن طريق أجهزة الصراف الآلي لمن لديه حساب في أحد البنوك التالية: مصرف الراجحي، بنك الرياض، سامبا، مصرف الإنماء، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في المطارات.من جهته أشار مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد سعد بن محمد الجمعة إلى أن نظام «أبشر» ساهم خلال هذه الفترة في تقليص أعداد مراجعي الجوازات، داعيا المواطنين والمقيمين ممن لم يسجل في الخدمة إلى المبادرة بالاشتراك للاستفادة من هذه الخدمة، مهيبا بشكل خاص بأصحاب المؤسسات والشركات والمديرين في القطاع الخاص والعام بتوجيه العاملين معهم وتشجيعهم على الاشتراك في خدمة «أبشر»، لافتا إلى أنها توفر عليهم عناء مراجعة الجوازات وما يصاحب ذلك من تكاليف مادية وإنفاق للوقت والجهد في غير محله.