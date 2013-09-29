«بكرى ومارجريت ونور الشريف» يوقعون على «كمل جميلك»

كتب : أحمد غنيم منذ 18 دقيقة

قالت حملة «كمّل جميلك» لمطالبة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بالترشح للرئاسة، إنها حصلت على توقيع عدد كبير من الشخصيات الإعلامية والسياسية والفنية، وستعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً غداً، بحضور تلك الشخصيات للكشف عن الخطوات المقبلة للحملة لإقناع وزير الدفاع بالترشح للرئاسة. وقال المستشار رفاعى نصرالله، مؤسس الحملة ومنسقها العام لـ«الوطن»: إن مجموع التوقيعات الشعبية التى حصلت عليها الحملة يقترب من 5 ملايين توقيع، من 26 محافظة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الحملات الداعية لترشح «السيسى» اندمجت داخل كيان «كمّل جميلك»، منها «اختار رئيسك»، و«السيسى رئيسى»، و«ابنى بيتك».