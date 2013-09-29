أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

لجنة الخمسين تبحث تحصين «خارطة الطريق».. وتعيد المادة 219 للمناقشة

Google+ Print
لجنة الخمسين تبحث تحصين «خارطة الطريق».. وتعيد المادة 219 للمناقشة لجنة الخمسين تبحث تحصين «خارطة الطريق».. وتعيد المادة 219 للمناقشة
«الهلباوى» يتوقع الانتهاء من الدستور بعد العيد.. و«موسى» يلتقى «العصار» و«شاهين» لبحث مواد الجيش

كتب : محمد يوسف ومحمد حمدى ومحمد العمدة ونظيمة البحراوى وأحمد محمود تصوير : فادى عزت منذ 4 دقائق

علمت «الوطن» أن بعض أعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اقترحوا تضمين مادة فى باب الأحكام الانتقالية لتحصين «خريطة الطريق»، التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، مع ممثلى القوى السياسية وبعض مؤسسات الدولة، فى 3 يوليو الماضى، خصوصاً أن الإعلان الدستورى سيسقط بمجرد الموافقة على الدستور الجديد، ومن ثم فإن وجود هذه المادة يعد ضمانة لاستكمال «الخريطة». وكان من المقرر أن تبحث اللجنة القانونية مساء أمس ما إذا كانت ستطلب من الرئاسة إجراء تعديل دستورى يسمح بوضع دستور جديد من عدمه، لكن الاجتماع تأجل لموعد لاحق، وترددت أنباء عن صدور قرار رئاسى بتعديل الإعلان الدستورى، لكن المستشار القانونى للرئاسة نفى ذلك.

من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن لجنة الدستور ستعيد طرح النقاش حول المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات تدور الآن بين اللجنة وحزب النور والأزهر للتوصل لصيغة وسطى بشأنها، موضحة أنه على الأرجح سيتم دمجها فى المادة الثانية حتى لا ينفصل التعريف عن أصل المادة. وتوقع الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، الانتهاء من إعداد المواد الخاصة بالدستور، قبل عيد الأضحى، على أن تعرض النسخة شبه النهائية على اللجنة، لمناقشتها عقب إجازة العيد مباشرة. وينهى عمرو موسى رئيس لجنة الـ50، غداً لقاءاته مع أعضاء الهيئات القضائية، باجتماع مع مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول مواد السلطة القضائية بالدستور. والتقى عمرو موسى، أمس، اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، لبحث وضع مواد الجيش فى الدستور، كما التقى وفدا أمريكيا ضم قيادات عسكرية وإعلامية لبحث خارطة الطريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017