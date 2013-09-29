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نجل «عبدالناصر» يدعو «السيسى» للترشح للرئاسة أمام ضريح والده

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نجل «عبدالناصر» يدعو «السيسى» للترشح للرئاسة أمام ضريح والده نجل «عبدالناصر» يدعو «السيسى» للترشح للرئاسة أمام ضريح والده

كتب : سمر نبيه وأحمد عبدالعظيم وسلامة عامر منذ 3 دقائق

أحيا عدد من الناصريين والسياسيين والشخصيات العامة ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أمس. وشارك فى إحياء ذكرى الزعيم فى الضريح الفريق أول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأمضى نحو 45 دقيقة مع «عبدالحميد وعبدالحكيم وهدى ومنى» أبناء الرئيس الراحل. ودعا عبدالحكيم عبدالناصر «السيسى» للترشح للرئاسة، مؤكدا أنه «أنقذ من خطر الإخوان. وقال حمدين صباحى، فى تصريحات للصحفيين، أثناء وجوده بالضريح إنه لم يحسم أمر ترشحه بعد، وإن المصريين سيحددون ويختارون مرشحهم الذى يعبر عن الثورة، مضيفاً: «السيسى أقسم أكثر من مرة على عدم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة».

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