أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

«التمويل الخارجى» يفجر أزمة بين «بهاء الدين» و«البرعى» داخل «الحوار المجتمعى»

Google+ Print
«التمويل الخارجى» يفجر أزمة بين «بهاء الدين» و«البرعى» داخل «الحوار المجتمعى» «التمويل الخارجى» يفجر أزمة بين «بهاء الدين» و«البرعى» داخل «الحوار المجتمعى»

كتب : محمد مجدى منذ 2 دقيقة

نشبت أزمة بين الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، خلال جلسة الحوار المجتمعى حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، حيث تمسك «زياد الدين» بالرقابة اللاحقة على التمويل الخارجى للمنظمات، فيما أكد «البرعى» أنه قبل توليه الوزارة كان يؤيد هذا المبدأ، لكنه الآن متردد بعدما كشف الأموال التى تلقتها بعض المنظمات، ودفعت لمواقف أمنية وسياسية صعبة، وقال «نريد إحداث توازن بين الأمن القومى للبلاد وحرية العمل الأهلى، ما يستوجب أن تكون الرقابة سابقة». ورفض «بهاء الدين» موقف البرعى، وأكد أن حرية العمل الأهلى تقتضى أن تكون الرقابة لاحقة، إلا أنهما تفهما الخلاف، وأكدا على أن أحد المكاسب الحقيقية للثورة أن يبدى الجميع رأيه، وأن يكون الخلاف أمام الجميع ليقر ما فيه صالح البلاد فى النهاية. وتعطى مسودة القانون الحق للمنظمات والجمعيات فى تلقى أموال من جهات أجنبية، على أن تخطر وزارة التضامن الاجتماعى خلال 30 يوماً من إيداع المبلغ بحسابات الجمعية، وإذا اعترضت الوزارة، تلجأ لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 30 يوماً بأسباب اعتراضها، ويفصل المجلس فى الدعوى خلال أسبوعين من نظرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر