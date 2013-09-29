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وزراء تجارة الدول الأفريقية والهند يجتمعون فى جوهانسبرج مطلع أكتوبر المقبل

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وزراء تجارة الدول الأفريقية والهند يجتمعون فى جوهانسبرج مطلع أكتوبر المقبل وزراء تجارة الدول الأفريقية والهند يجتمعون فى جوهانسبرج مطلع أكتوبر المقبل

أعلن الاتحاد الأفريقى أن الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة الدول الأفريقية والهند سيعقد فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى الأول من شهر أكتوبر المقبل .
> وذكر الاتحاد الأفريقى فى بيان أصدره إن هذا الاجتماع السنوى يهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين أفريقيا والهند فى المجالات التى تم الاتفاق على إعطائها الأولوية.
> وجاء فى البيان أنه سيتم أيضا خلال هذا الاجتماع استعراض ماتم إحرازه من تقدم لتحقيق الشراكة وفقا لتعهدات الجانبين.
> وأشار البيان إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى د.نكوسازانا دلامينى زوما ووزير تجارة وصناعة جنوب أفريقيا روب دافيس ووزير التجارة والصناعة الهندى أناند شارما سيكونوا من بين المشاركين فى هذا الاجتماع .
> أ ش أ

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