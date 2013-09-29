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بدء تسجيل المعلمين للدورات المسائية في تعليم الرياض

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بدء تسجيل المعلمين للدورات المسائية في تعليم الرياض بدء تسجيل المعلمين للدورات المسائية في تعليم الرياض

 أحمد الحذيفي (الرياض)

بدأت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، يوم أمس الأول، تسجيل المعلمين ببرامجها التدريبية المسائية للعام الدراسي الحالي.وأوضح مدير التدريب التربوي محمد الهويريني أن الإدارة فتحت باب التسجيل في برامج إدارة التدريب من خلال بوابة التسجيل الإلكتروني لشاغلي الوظائف التعليمية بالمدارس الحكومية عن طريق البوابة الإلكترونية www.riyadhedu.gov.sa، مؤكدا على ضرورة تعبئة نموذج التسجيل وإرساله بالفاكس (4779571/222)، أو الحضور شخصيا للتسجيل بالمركز الرئيس بالملز، مشيرا إلى أن إغلاق التسجيل سيتم قبل يوم من بداية البرنامج.  وأفاد بأن إدارة التدريب التربوي راعت جوانب التنوع والتميز في إعداد وتصميم هذه البرامج لخدمة الأهداف والمجالات التعليمية والتربوية، حيث شملت البرامج العلمية التخصصية والتربوية العامة والتطوير الشخصي والتفكير الإبداعي، لافتا إلى أنها تستهدف كافة المعلمين بمراحل التعليم المختلفة والمشرفين والقيادات التربوية.

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