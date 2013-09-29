«كل عام وأنا سعودية».. شعار تباهت به أسقف وأركان جامعة نورة

"كل عام وأنا سعودية"، شعار تباهت به أسقف وممرات وأركان كليات جامعة الأمير نورة، احتفالاً باليوم الوطني ال 83 للمملكة، فيما حازت طالباتها ومنسوباتها نصيباً من الفخر بعبارة: "أنا أخو نورة"، التي كان المؤسس يرددها تقديراً للأميرة نورة التي تحمل الجامعة اسمها. وشاركت عميدة الجامعة الدكتورة هدى العميل بكلمة قالت فيها: "إن جامعة الأميرة نورة تحتفل باليوم الوطني وهي ترفل في حلل جديدة من الإنجازات والتميز، فجامعتنا تفخر بأنها تسهم في بناء هذا الوطن وتدعم نهضته، من خلال ما تهديه كل عام من الخريجات المتخصصات في مجالات مميزة تخدم سوق العمل ويُتطلع إليها بترقب". وأضافت أن الجامعة ستزف قريباً مؤهلات مميزات في المجال الصحي النادر في سوق العمل، في نطاق من القيم الدينية والمبادئ الإسلامية السامية التي تتبناها الجامعة وتحرص على الالتزام بها. وأكد وكيلة الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة نائلة الديحان حرص الجامعة على مشاركة جميع الطالبات في كلياتها وسكنها الاحتفال باليوم الوطني، لافتة إلى أن الاحتفالات استمرت ليومين، وتنوعت فعالياتها التي اكتست الطابع التراثي في غالبيتها، مثل عروض الأزياء والأطباق الشعبية، بمشاركة 87 جنسية مختلفة من منسوبات ودارسات في الجامعة. وأشارت الديحان إلى أن تنظيم احتفال في عمادة شؤون الطالبات يتضمن "أوبريتاً" من أداء الطالبات وقصيدة وطنية من إعدادهن وإلقائهن، وتتزامن معها مسيرات تنطلق من مركز خدمات الطالبة ومن كليات الجامعة في الوقت ذاته، لتمثل كل واحدة منها منطقة من مناطق المملكة. يذكر أن جامعة الأميرة نورة استضافت المتحف الوطني لتجسيد تاريخ الدولة السعودية في احتفالها باليوم الوطني، وقالت ناهد الحسيني أمينة قاعة المتحف الوطني، إن الركن يعرض مجموعة من المستنسخات لتراثيات ترسم تاريخ الدولة السعودية منذ إنشائها، وتحكي الحياة اليومية للناس، من خلال المقتنيات والاستخدامات اليومية للجنسين، والمهن والحرف في جميع مناطق المملكة. وجاور ركن المتحف الوطني، ركن خصصته الجامعة لمطويات ومنشورات ومطبوعات تم توزيعها على الطالبات ومنسوبات الجامعة، وحملت جميعها عبارة المؤسس: "أنا أخو نورة".