افتتاح مركز شرطة غرب حفر الباطن

افتتح محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، مركز شرطة غرب حفر الباطن بحضور قائد القوات الخاصة للطوارئ، ومدير مرور حفر الباطن وعدد من الضباط.

واطلع العطيشان على سير العمل في المركز، وقام مدير المركز الرائد منيف فيصل السويط باطلاع العطيشان على المركز بالكامل وسير العمل فيه.

من جانبه قال العطيشان: سعدنا بتدشين مركز شرطة غرب حفر الباطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهم بالخير لخدمة المواطن.

وأوضح العطيشان أن هنالك توجهاً لافتتاح أكثر من مركز في مختلف أحياء المحافظة، شاكراً مدير شرطة حفر الباطن، العميد قحاط آل قحاط على جهوده المبذولة برفقة العاملين في الميدان.