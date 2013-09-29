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راعي وأهالي بلدة المحوى يحتفلون باليوم الوطني

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راعي وأهالي بلدة المحوى يحتفلون باليوم الوطني راعي وأهالي بلدة المحوى يحتفلون باليوم الوطني

    احتفل راعي واهالي بلدة المحوى بالقصيم مساء امس الاول بمناسبة اليوم الوطني حيث اقيم حفل كبير بدأ بالقرآن الكريم بعده كلمة راعي بلدة المحوى حامد بن نماء السليمي الحربي تحدث عن مؤسس الدولة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومااقامه من دولة قوية شتت ظلام الجهل الى نور الامن وهنأ بن نماء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز كما هنأ بن نماء سمو امير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بمناسبة اليوم الوطني المجيد بعد ذلك كلمة امام جامع المحوى حمدان بن نماء تحدث عن مآثر الملك المؤسس رحمه الله وما اصبحت عليه دولتنا بحمد الله وهنأ القيادة الرشيدة وسمو امير منطقة القصيم وسمو نائبه ؛ تلا ذلك عرض بروجكتر عن الملك عبدالعزيز وسيرته الفذة ثم كلمة اهالي المحوى القاها نيابة عنهم ابراهيم بن حامد بن نماء هنأ الرشيدة وسمو امير القصيم وسمو نائبه وشكر من اقام وساهم هذا الحفل المتميز ثم توالت الفقرات الشعرية لعدد من الشعراء واطلقت الالعاب النارية التي اضاءت سماء الحفل واختتم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك بها الجميع في يوم وطني رائع وتناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة الذي اقامه راعي واهالي بلدة المحوى .

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