تدشين جهاز خدمة ذاتية إلكترونية بإمارة مكة المكرمة

عكاظ (مكة المكرمة)

دشن مركز المعلومات الوطني مؤخرا جهاز خدمة ذاتية إلكترونية في ديوان إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك لتسجيل وتفعيل مستخدمي بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية من موظفي ومراجعي الإمارة.ويعكف مركز المعلومات الوطني حاليا على نشر العديد من الأجهزة الذاتية الإلكترونية في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأماكن العامة، لتسهيل الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية التي توفرها قطاعات الوزارة المتعددة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة (www.moi.gov.sa).وتمكن أجهزة الخدمة الذاتية الإلكترونية المواطنين والمقيمين من التسجيل في بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وتفعيل حساباتهم عن طريق التحقق من السمات الحيوية كبصمة اليد وصورة الوجه بشكل آلي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التفعيل للتحقق من هوية صاحب الحساب، وعبر خطوات سهلة وسريعة يستطيع المسجل سواء كان مواطنا أو مقيما من خلال هذه الخدمة أن يحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور آمنة تمكنه من الدخول على حسابه وإجراء عمليات إلكترونية لدى أي قطاع من قطاعات الوزارة، مثل إصدار تأشيرة خروج وعودة للعاملين لديه، أو إصدار تصريح سفر لتابعيه، أو تجديد رخص السير للمركبات، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى، وكذلك الاطلاع على بياناته وبيانات عائلته.وتقدم بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية (www.moi.gov.sa) حاليا أكثر من 75 خدمة إلكترونية للمواطن والمقيم، وتمكنهما من تنفيذ مختلف العمليات الخاصة بقطاعات وزارة الداخلية إلكترونيا خلال دقائق معدودة عبر بوابة إلكترونية موحدة لقطاعات وزارة الداخلية.يذكر أن عدد أجهزة الخدمات الذاتية الإلكترونية لوزارة الداخلية حاليا في كافة مناطق المملكة يبلغ 110 أجهزة ثابتة و50 جهازا متنقلا، كما يمكن لأي مواطن ومقيم معرفة أماكن تواجد هذه الأجهزة من خلال بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الرقم المجاني (8007490000) أو من خلال حساب خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.