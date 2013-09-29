العقيد الجميعي: المرور يلاحق الحافلات غير المصرح لها قبل الموسم

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

كشف مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي أن إدارته بدأت في تنفيذ خطة موسم الحج في مكة المكرمة وذلك بمنع دخول المركبات الى المنطقة المركزية قبل وبعد الصلوات المفروضة بنصف ساعة، مبيناً ان مداخل مكة المكرمة تم تجهيزها بكافة الامكانيات والادوات المخصصه لضبط المتسللين واصحاب المركبات غير المصرح لهم في نقل الحجاج. واضاف خلال زيارته أمس لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي اوروبا وأمريكا واستراليا بحضور رئيس مجلس الإدارة طارق عنقاوي أنه تم اعتماد 6 نقاط أمنية لحجز السيارات المخالفة على طرق جدة - مكة السريع، التنعيم، الليث، الكر، السيل، البهيتة في محافظة الطائف، معلناً تأمينهم وسائل نقل للحجاج النظاميين تقلهم إلى مكة المكرمة بعيداً عن الآليات المتهالكة التي قد تعرض حياة الحجاج للخطر.واكد الجميعي ان ادارته لن تتهاون مع المخالفين في رصد الغرامات بحقهم في حال مخالفتهم، مبيناً ان المخالفات تتراوح مابين 1500 الى 5000، إضافة إلى حجز السيارة المخالفة حتى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. واشار الى ان لجنة تصحيح أوضاع الحافلات غير النظامية بدأت في تنفيذ أعمالها بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، مبيناً أنه تم التعقيب من قبل أعضاء اللجنة على 21 مكتباً لنقل وترحيل الركاب بالحافلات، وجارٍ تصحيح أوضاعهم.ولفت النظر إلى أن اللجنة سحبت تسع حافلات من الطرقات والشوارع العامة ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة جميع أصحاب الباصات والمكاتب إلى سرعة تصحيح أوضاع حافلاتهم، وحذرت من أنها ستقوم بتطبيق المخالفات بحق من يتم رصدهم ومخالفتهم التعليمات والأنظمة المعمول بها.