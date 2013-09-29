الحجار يسلّط الضوء على خطط الوزارة في الحج اليوم

يسلط وزير الحج الدكتور بندر الحجار، مساء اليوم، الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ودور الوزارة وخطة عملها لحج هذا العام، ضمن محاضرة بعنوان (جهود المملكة في خدمة الحجاج)، وذلك خلال استضافته في نادي مكة الثقافي الأدبي.

> ويحضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة والنخب الثقافية والأدبية وأعضاء الشرف والجمعية العمومية للنادي الثقافي الأدبي ورؤساء مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل وقيادات مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الزمازمة الموحد وحشد من رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية.

> وأوضح وكيل وزارة الحج والناطق الرسمي حاتم قاضي أن حضور وزير الحج يجيء ضمن حرص الوزارة على استغلال منابر المؤسسات الثقافية والإعلامية لتسليط الضوء على خطط الوزارة ورسالتها ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها في ظل متابعة وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين للرقي بخدمة الحجاج والمعتمرين وتحويلها إلى صناعة مغلفة بالاحترافية.

> وأبان قاضي أن وزير الحج سيتناول العمق التاريخي لدور المملكة في خدمة الحجيج ويستعرض اتجاهات الوزارة وأبرز اهتماماتها لتطوير خدمات الطوافة والنقل والاستقبال وإدارة جموع الحجيج.

> وكشف عضو مجلس الإدارة المتحدث الرسمي للنادي علي الزهراني أن الدعوة وجهت لحشد كبير من أهل الفكر والثقافة والكتاب ورجال الصحافة والإعلام والمال والأعمال حيث سيخرج اللقاء بحوار مفتوح مع النخب الفكرية والإعلامية.