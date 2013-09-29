135 ألفاً قروض لـ 17 أسرة منتجة

سعد القابوسي (جدة)

قدمت جمعية البر بجدة قروضا بقيمة 135 ألف ريال لـ17 أسرة، ضمن برنامج الأسر المنتجة خلال شهر شوال المنصرم، في الوقت الذي استقبل فيه البرنامج تسعة طلبات لأسر جديدة ترغب في الاستفادة من البرنامج تجري دراستها حاليا وسيتم إدراجها ضمن الأسر المستفيدة. أوضح ذلك أمين عام جمعية البر بجدة وليد أحمد باحمدان، مشيرا إلى أن المستفيدات من برنامج الأسر المنتجة يحصلن على الدعم بعد تدريبهن وتمكينهن وإعداد دراسة لمشاريعهن، ثم تقديم القروض المناسبة لهن. وقال إن الجمعية تسعى للإسهام في زيادة دخل النساء اللاتي يملكن مشاريع متناهية الصغر، من خلال تقديم خدمات مالية تناسب احتياجاتهن لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهن من داخل منازلهن، بهدف النهوض بهذه الفئة اقتصاديا واجتماعيا، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الأسر محدودة الدخل.