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استعدادات لإطلاق شرطة نموذجية في «العديد»

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استعدادات لإطلاق شرطة نموذجية في «العديد» استعدادات لإطلاق شرطة نموذجية في «العديد»

 سالم السبيعي (الأحساء)

بحث مدير شرطة محافظة العديد العقيد نبيل الصويغ برفقة عدد من مسؤولي شرطة المنطقة الشرقية مع المحافظ فيحان فيحان بن جروان الإمكانات والتجهيزات الأمنية اللازمة للإدارة والمراكز الأمنية وآلية العمل الحديثة التي تضمن تقديم الخدمة الأمنية على الوجه المطلوب.وكان وفد من شرطة المنطقة الشرقية زار محافظة العديد والتقى محافظ العديد وجاء ذلك في إطار الاستعدادات اللازمة لإطلاق إدارة شرطة نموذجية تقدم خدماتها المتكاملة للمحافظة وتشرف على عدد من المراكز والمخافر من ضمنها مركز شرطة سلوى والبطحاء.

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