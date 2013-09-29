مؤسسة محمد بن فهد تدعم 730 مشاركا في يوم الوفاء

خالد البلاهدي (الدمام)

نفذ نادي الحي في مدرسة القدس ومدرسة المعتصم بالله بالدمام، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، حفل يوم الوفاء الذي استهدف نحو 250 من الطلاب وأولياء الأمور في النادي، ونحو 480 مشاركا من المعتصم بالله المتوسطة للاحتفاء باليوم الوطني 83.وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أحمد الحواس أن الاحتفال يأتي من حرص المؤسسة على مشاركة الطلاب وأولياء الأمور بالنادي فرحة ذكرى اليوم الوطني، مشيرا إلى أن الحفل تضمن عددا من الفقرات اشتملت على عرض سينمائي يلخص مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ يرحمه الله ــ وما تم من إنجازات وطنية، وفقرة الإنشاد والمسابقات، لافتا إلى أن عدد المستهدفين بلغ نحو 250 من الطلاب وأولياء الأمور في نادي الحي.وأضاف أن مدرسة المعتصم بالله المتوسطة نفذت احتفالية لليوم الوطني، برعاية مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، في يوم الوفاء حضرها نحو 480 من الطلاب وأولياء الأمور اشتملت على فقرات شعرية وفلم وثائقي ومسابقات منوعة.